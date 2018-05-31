سقوط عصابة "كريم كولة" لسرقة المواطينن بالإكراه في أتوبيسات النقل العام

نجح رجال مباحث القاهرة في القبض على عاطلين تخصصا في سرقة المواطينن بالإكراه في اتوبيسات النقل العام.





تمكن ضباط قسم شرطة مصر القديمة والقوة المرافقة من ضبط كلا من:





كريم حمدي مصطفي محمد عبد الفتاح، شهرته "كريم كوله" 35 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم، مسجل خطر سرقات عامة تحت رقم 17833 فئة "ج" مصر القديمة، والسابق اتهامه فى 25 قضية آخرهم 3814 لسنة 2013م جنح مصر القديمة "سرقة بالإكراه" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة قرن غزال"، و2 هاتف محمول "مجهولي المصدر".

عاصم ربيع رجب إسماعيل، 18 سنة، عاطل ومقيم دار السلام، والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 4740 لسنة 2017م جنح مصر القديمة "مخدرات".





عقب قيامهما بسرقة هاتفين محمولين ضبطا بحوزتهما كرهاً عن مواطنين تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزة الأول.





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة، اعترفا بارتكاب 4 حادث سرقة بالإكراه بذات الأسلوب على النحو التالي:





سرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن المدعو عبد اللطيف علي سليمان محمد، 47 سنة، عامل ومقيم كفر الشيخ، حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.

سرقة هاتف محمول ماركة سامسونج كرها عن المدعو محمود تهامى إبراهيم، 28 سنة، سائق ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.

سرقة هاتف محمول ماركة هواوي كرها عن المدعو هاني حسن حسن السيد، 30 سنة، موظف ومقيم دائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.

سرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالي 3000 جنيه، 70 دولار أمريكي، 2 فيزا كارد، وبعض المتعلقات الشخصية كرها عن المدعو مصطفى محمد محسن فؤاد حمدي، 33 سنة، مرشد سياحي ومقيم دائرة القسم، حال تواجده داخل إحدى حافلات النقل العام تحت تهديد السلاح الأبيض.





تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولي عليها بمسكن المتهم الأول وأضافا بإنفاقها المبالغ المالية المستولى عليها من المجني عليه الرابع علي متطلباتهما الشخصية.





باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات، واتهموهما بسرقتهم بالإكراه.