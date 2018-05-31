ضبط 5 أشخاص هاربين من 74 حكما واجب النفاذ بالقليوبية





وأسفرت الحملة عن ضبط 5 أشخاص هاربين من 74 حكمًا، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





ووفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، قام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية بحملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبه النفاذ، بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية، وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من "س. ا"، والهارب من 19 حكما.





و". ع" 46 سنة عاطل، الهارب من 15 حكما، و"م.ع" 20 سنة، هارب من 29 حكما، و"ط.ع" 34 سنة، مقيم دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، هارب من 6 أحكام، و"ن.ج" 35 سنة، هارب من 5 أحكام.

تم التحفظ على المتهمين، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية،حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية والجنائية واجبة النفاذ، بشبرا الخيمة والقناطر الخيرية.