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بورصة النيل تهبط 0.26% خلال تعاملات اليوم

الخميس 31/مايو/2018 - 02:07 م
بورصة النيل تهبط 0.26% خلال تعاملات اليوم
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عبد الرحمن العويسي
 

   

سجل مؤشر بورصة النيل  انخفاض لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث تراجع بنسبة 0.26% مغلقًا عند مستوى 460.87 نقطة.


وجرت التداولات على 15ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير حين انخفض 3 ورقات بينما ارتفعت ورقتان  ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.279 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 868 سهم من خلال تنفيذ عدد 101 عملية.


وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية " بنسبة 4.95% ، تلاه " المصرية لنظم التعليم الحديثة " بنسبة 2.67%، تلاه "يونيفرت للصناعات الغذائية" بنسبة 2.17%.


و ارتفع سهم  " بى اى جى للتجارة والاستثمار  " بنسبة 3.17%، وسهم " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 2.50%.


وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " البدر للبلاستيك " ، تلاه سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى "،تلاه " يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى " ، تلاه سهم " المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" الدولية للصناعات الطبية ايكمي "، "الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي " ، " اراب للتنمية والاستثمار العقاري" ، "أم بي للهندسةM.B " ، "الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار " ، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية     

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