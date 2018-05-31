بورصة النيل تهبط 0.26% خلال تعاملات اليوم
سجل مؤشر بورصة النيل انخفاض لدى نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تعاملات الأسبوع ، حيث تراجع بنسبة 0.26% مغلقًا عند مستوى 460.87 نقطة.
وجرت التداولات على 15ورقة مالية فيما استقرت أسعار 10 ورقات دون تغير حين انخفض 3 ورقات بينما ارتفعت ورقتان ، وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 1.279 ألف جنيه بحجم تداولات بلغ نحو 868 سهم من خلال تنفيذ عدد 101 عملية.
وعلى صعيد الأسهم التى تراجعت سهم " انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية " بنسبة 4.95% ، تلاه " المصرية لنظم التعليم الحديثة " بنسبة 2.67%، تلاه "يونيفرت للصناعات الغذائية" بنسبة 2.17%.
و ارتفع سهم " بى اى جى للتجارة والاستثمار " بنسبة 3.17%، وسهم " المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية " بنسبة 2.50%.
وعلى صعيد الأسهم التى لم تتغير سهم " البدر للبلاستيك " ، تلاه سهم " مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى "،تلاه " يوتوبيا للاستثمار العقارى والسياحى " ، تلاه سهم " المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات " ،" الدولية للصناعات الطبية ايكمي "، "الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي " ، " اراب للتنمية والاستثمار العقاري" ، "أم بي للهندسةM.B " ، "الاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار " ، "الصخور العربية للصناعات البلاستيكية