محافظ الغربية يعقد اجتماع لجنة حماية الطفل من الانتهاكات (صور)

عقد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اجتماع لجنة حماية الطفل من أى انتهاكات أو خطر وهذه اللجنة تم تشكيلها من لجنه عامه و12 لجنه فرعية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة.



وهي منظومة جديدة تم إنشاءها بمحافظة الغربية بهدف منع تعرض الأطفال للاعتداءات أو الانتهاكات وحمايته من الأخطار بالتعاون مع المجلس القومي للامومه والطفولة ووزارة التنمية المحلية وخصصت مقرات (وحدة حماية الطفل) بمراكز ومدن المحافظة وبالاتفاق مع المجلس القومى على استلام خط نجدة الطفل 16000.



وخلال الاجتماع تم استعراض الحالات التي تم إغاثتها وعمل اللازم لها وردهم الى أسرهم والعمل على معالجتهم نفسيا واجتماعيا من خلال أخصائي نفسي واجتماعي.



وأصدر محافظ الغربية توجيهاته بمراعاة مشكلات الأطفال والعمل على حلها وأكد على أن التعليم وتقديم المساعدات المالية والعلاجية من أهم حقوق الطفل والعمل على الخروج بهم أطفال أسوياء يستفيد بهم المجتمع وكذا التواصل مع وكلاء الوزارة للاستماع الى أفكارهم ومقترحاتهم فى تطوير هذه المنظومة.



وخلال الاجتماع، أشار محافظ الغربية، إلى إقامة مستشفى على مساحة 400 متر ويتم إقامتها بارتفاع 10 أدوار بمنطقة الإستاد بمدينة طنطا، تخصص لقلوب الأطفال وحديثي الولادة للاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية للقلب والتدخل الجراحي فور الولادة كما يتم تخصيص جزء منها لحضانات الأطفال وذلك إيمانا وحرصا من محافظ الغربية على صحة الأطفال منذ النشأة، وسيتم دعمها بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية لتقديم أفضل خدمه طبية.



وأكد محافظ الغربية، إنشاء دار للمسنين بمدينة سمنود والتى تبرع بها أحد المواطنين وتسع لـ150 سرير ومطعم ويخصص جزء منها لذوى الاعاقه بتكلفه قدرها 27 مليون جنيه.