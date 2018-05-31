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"ناشونال جيوجرافيك" تكشف عن أفضل وقت لزيارة أهرامات الجيزة

الخميس 31/مايو/2018 - 12:49 م
ناشونال جيوجرافيك تكشف عن أفضل وقت لزيارة أهرامات الجيزة
الأهرامات
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هديل هاشم
 
نشرت عدة صحف ومجلات تقارير تبرز أهم الوجهات السياحية في مصر، ومن بينها مجلة ناشونال جيوجرافيك والتي نشرت تقريرا قال فيه المغامر يوكينوري كاواي إن هذا هو أفضل توقيت لزيارة أهرامات الجيزة.

وأوصى كاواي بزيارة أهرامات الجيزة خلال مايو أو يونيو، وبالأخص في بداية فصل الصيف في 21 يونيو، عندما تتعامد الشمس على الأهرامات وتصنع الرمز الهيروغليفي "آخت" أو الأفق.
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