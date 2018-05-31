برلمانية تتقدم بسؤال حول توقف أعمال مشروع "قناة البط"
الخميس 31/مايو/2018 - 12:48 م
إسلام شعراوي
تقدمت النائبة إيفيلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الرى حول توقف أعمال مشروع قناة البط بدمياط رغم وجود الاعتمادات المالية لذلك بواقع 17 مليون جنيه.
وأوضحت أنه صدر القرار رقم 1483 لسنة 2011 بإنشاء قناة البط وهو مشروع عبارة عن مجرى مائي يربط بين نهر النيل "الجزء المالح" وبحيرة المنزلة بطول 800 متر ويتكون المشروع من "كوبرى + سحارة + كوبرى" ولففت إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت 7.2 مليون جنيه بناءً على التكلفة التي قدمتها الهيئة العامة للثروة السمكية، وبدأ العمل بالمشروع عام 2012 وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف التمويل والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع مثل عمل سحارة أسفل طريق دمياط - عزبة البرج وترعة الشرقاوية وتغيير خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمدينة عزبة البرج.
وأكدت أنه من المفترض الانتهاء من المشروع في موعد أقصاه 15 ديسمبر عام 2017 أي منذ عام مضي، متسائلة لماذا توقف العمل بالمشروع رغم وجود الاعتمادات المالية وطالبت بالكشف عن مصير 4200 أسرة من أسر الصيادين التي تشردت وغرقت في الدين بسبب توقف هذا المشروع، مشيرة إلى أن الهدف من حفر فتحة قناة البط على نهـر النيل إنقاذ 600 مزرعة سمكية على مساحة 7 آلاف فدان بمنطقة المثلث دمياط التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وركود المياه وتراكـم طبقات طينية فوق أسـطح المزارع، الأمـر الذي أثر سلبًا على إنتاجية الأسماك بالمنطقة.
وقالت: مشروع فتحة قناة البط سوف يسهم في رفع كفاءة قطاع كبير من المزارع السمكية وزيادة إنتاجها من الأسماك بمنطقة غربي المثلث، حيث ستعود المزارع السمكية المتخصصة في إنتاج أجود أنواع الأسماك كالجمبرى والدينيس والبورى والوقار إلى الإنتاج مرة أخرى بعد أن تحولت إلى برك مياه راكدة وملاحات وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والطمى.
وأكدت أن مشروع قناة البط، سيساهم في إنقاذ 32 ألف فدان مزارع سمكية، تعاني من تراكم طبقات طينية، وزيادة في نسبة ملوحة المياه بغربي مثلث بحيرة المنزلة، وستساعد في تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث "الديبة" شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة، ورفع معدل إنتاجية الفدان من الأسماك.
وأوضحت أنه صدر القرار رقم 1483 لسنة 2011 بإنشاء قناة البط وهو مشروع عبارة عن مجرى مائي يربط بين نهر النيل "الجزء المالح" وبحيرة المنزلة بطول 800 متر ويتكون المشروع من "كوبرى + سحارة + كوبرى" ولففت إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت 7.2 مليون جنيه بناءً على التكلفة التي قدمتها الهيئة العامة للثروة السمكية، وبدأ العمل بالمشروع عام 2012 وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف التمويل والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع مثل عمل سحارة أسفل طريق دمياط - عزبة البرج وترعة الشرقاوية وتغيير خط مياه الشرب الرئيسى المغذى لمدينة عزبة البرج.
وأكدت أنه من المفترض الانتهاء من المشروع في موعد أقصاه 15 ديسمبر عام 2017 أي منذ عام مضي، متسائلة لماذا توقف العمل بالمشروع رغم وجود الاعتمادات المالية وطالبت بالكشف عن مصير 4200 أسرة من أسر الصيادين التي تشردت وغرقت في الدين بسبب توقف هذا المشروع، مشيرة إلى أن الهدف من حفر فتحة قناة البط على نهـر النيل إنقاذ 600 مزرعة سمكية على مساحة 7 آلاف فدان بمنطقة المثلث دمياط التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وركود المياه وتراكـم طبقات طينية فوق أسـطح المزارع، الأمـر الذي أثر سلبًا على إنتاجية الأسماك بالمنطقة.
وقالت: مشروع فتحة قناة البط سوف يسهم في رفع كفاءة قطاع كبير من المزارع السمكية وزيادة إنتاجها من الأسماك بمنطقة غربي المثلث، حيث ستعود المزارع السمكية المتخصصة في إنتاج أجود أنواع الأسماك كالجمبرى والدينيس والبورى والوقار إلى الإنتاج مرة أخرى بعد أن تحولت إلى برك مياه راكدة وملاحات وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة والطمى.
وأكدت أن مشروع قناة البط، سيساهم في إنقاذ 32 ألف فدان مزارع سمكية، تعاني من تراكم طبقات طينية، وزيادة في نسبة ملوحة المياه بغربي مثلث بحيرة المنزلة، وستساعد في تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة المنزلة بداية من مثلث "الديبة" شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة، ورفع معدل إنتاجية الفدان من الأسماك.