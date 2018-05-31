‏برلمانية تتقدم بسؤال حول توقف أعمال مشروع "قناة البط"

تقدمت النائبة إيفيلين متى بطرس، عضوة مجلس النواب، بسؤال إلى ‏رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية ووزير التخطيط ووزير الرى حول ‏توقف أعمال مشروع قناة البط بدمياط رغم وجود الاعتمادات المالية لذلك ‏بواقع 17 مليون جنيه.‏



وأوضحت أنه صدر القرار رقم 1483 لسنة 2011 بإنشاء قناة البط وهو ‏مشروع عبارة عن مجرى مائي يربط بين نهر النيل "الجزء المالح" ‏وبحيرة المنزلة بطول 800 متر ويتكون المشروع من "كوبرى + ‏سحارة + كوبرى" ولففت إلى أن وزارة التخطيط اعتمدت 7.2 مليون ‏جنيه بناءً على التكلفة التي قدمتها الهيئة العامة للثروة السمكية، وبدأ العمل ‏بالمشروع عام 2012 وواجه العديد من العقبات أبرزها توقف التمويل ‏والصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع مثل عمل سحارة أسفل طريق ‏دمياط - عزبة البرج وترعة الشرقاوية وتغيير خط مياه الشرب الرئيسى ‏المغذى لمدينة عزبة البرج.‏



وأكدت أنه من المفترض الانتهاء من المشروع في موعد أقصاه 15 ‏ديسمبر عام 2017 أي منذ عام مضي، متسائلة لماذا توقف العمل ‏بالمشروع رغم وجود الاعتمادات المالية وطالبت بالكشف عن مصير ‏‏4200 أسرة من أسر الصيادين التي تشردت وغرقت في الدين بسبب ‏توقف هذا المشروع، مشيرة إلى أن الهدف من حفر فتحة قناة البط على ‏نهـر النيل إنقاذ 600 مزرعة سمكية على مساحة 7 آلاف فدان بمنطقة ‏المثلث دمياط التي تعاني من ارتفاع نسبة الملوحة وركود المياه وتراكـم ‏طبقات طينية فوق أسـطح المزارع، الأمـر الذي أثر سلبًا على إنتاجية ‏الأسماك بالمنطقة.‏



وقالت: مشروع فتحة قناة البط سوف يسهم في رفع كفاءة قطاع كبير من ‏المزارع السمكية وزيادة إنتاجها من الأسماك بمنطقة غربي المثلث، حيث ‏ستعود المزارع السمكية المتخصصة في إنتاج أجود أنواع الأسماك ‏كالجمبرى والدينيس والبورى والوقار إلى الإنتاج مرة أخرى بعد أن ‏تحولت إلى برك مياه راكدة وملاحات وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوحة ‏والطمى.‏

وأكدت أن مشروع قناة البط، سيساهم في إنقاذ 32 ألف فدان مزارع ‏سمكية، تعاني من تراكم طبقات طينية، وزيادة في نسبة ملوحة المياه ‏بغربي مثلث بحيرة المنزلة، وستساعد في تطوير ورفع كفاءة مياه بحيرة ‏المنزلة بداية من مثلث "الديبة" شرق دمياط، وحتى منطقة الرطمة، ورفع ‏معدل إنتاجية الفدان من الأسماك.‏

