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النائب سليمان العميري يتقدم بأول مقترح بقانون لإلغاء سجن الغارمات

الخميس 31/مايو/2018 - 12:47 م
النائب سليمان العميري يتقدم بأول مقترح بقانون لإلغاء سجن الغارمات
النائب سليمان العميرى
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إسلام شعراوي
 
تقدم النائب سليمان العميري، بمقترح بقانون لتعديل المادة 341 من قانون ‏العقوبات، وذلك لإلغاء السجن كعقوبة فى قضايا إيصالات الأمانة، واستبداله ‏بعقوبات أخرى، منها الخدمة المدنية فى مجالات النظافة والصحة وغيرها.‏

وأوضح أن تعديل القانون لا يهدف لإنقاذ أسر كاملة من الدمار ‏فحسب، بل يهدف كذلك إلى تقليل أعداد المحكوم عليهم، والذين ينفذون ‏العقوبة فى أحد السجون المصرية، أى تخفيض أعداد مقيدى الحرية.‏

وأضاف النائب البرلماني، أن التعديل الذى تم إضافته للمادة نص على ‏‏"يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى ‏شخص بارتكاب فعلًا مما ذكر بها خلافا للحقيقة".‏

وتصبح المادة بعد الإضافة المقترحة: "كل من اختلس أو استعمل أو بدد ‏مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على ‏تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد ‏عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل وجه الوديعة أو ‏الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة ‏كونه وكيلًا بأجره أو مجانًا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر ‏معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه ‏غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى و"يعاقب بنفس العقوبة المقررة فى ‏المادة 341 عقوبات كل من يتعمد اتهام أى شخص بارتكاب فعلا مما ذكر ‏بها خلافا للحقيقة".‏

وأكد عضو مجلس النواب، على أن فلسفة التعديل عدم سجن الغارمات ‏والغارمين لأنهن ضحية المجتمع وهذه حقيقة ولكن لابد من معالجة المشكلة ‏من خلال تعديل نص المادة 341 من قانون العقوبات، الهدف حماية ‏الغارمات والغارمين، خاصة بعدما تحولت هذه المادة بصياغتها القائمة فى ‏القانون إلى سيف مسلط على رقاب الفقراء فى مصر، أن هذا التعديل من ‏شأنه منع سجن الغارمات والغارمين.‏
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