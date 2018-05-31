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ناينجولان يهاجم مدرب منتخب بلجيكا

الخميس 31/مايو/2018 - 12:42 م
ناينجولان يهاجم مدرب منتخب بلجيكا
ناينجولان
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منى العوضي
 

يشعر راجا ناينجولان، لاعب خط وسط نادي روما الإيطالي أن مدرب منتخب بلجيكا روبرتو مارتينيز كان يبحث عن سبب لعدم اختياره.

 

ولم يختر مارتينيز لاعبه ناينجولان البالغ من العمر 30 عامًا، في قائمة منتخب بلجيكا التي ستشارك بمونديال روسيا ما جعل لاعب روما يعلن اعتزاله اللعب دوليًا.

 

وأكد ناينجولان خلال مقابلة مع شبكة "HLN" البلجيكية، أن عدم استدعائه للانضمام لقائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم روسيا، أمر مؤلم لكنه ينظر له بإيجابية.

 

وأوضح: "عندما جاء مارتينيز لرؤيتي في روما شعرت أنه كان يبحث عن سبب لعدم اختياري، قال إنني لاعب رائع لكنه لن يتمكن من إعطائي نفس الدور الذي لعبته مع روما".

 

أضاف: "قال إنه لم يخترني لأسباب تكتيكية، لكني لعبت في إيطاليا لسنوات وهو الدوري الأكثر تكتيكية، لن أعود إلى بلجيكا، لقد انتهى الأمر بالنسبة لي، كان قراري صحيحًا".

المزيد عن: ناينجولان روما بلجيكا الدوري الايطالي اخبار الرياضة اليوم
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