برلماني: مناقشة مشروع ارتفاعات المباني الإثنين والثلاثاء المقبلين

قال النائب نعمان فتحي نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة البدارى ‏وساحل سليم بأسيوط، إن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب ‏سيتم مناقشته يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بالجلسة العامة بالبرلمان. ‏



وأضاف فتحي، أن القرى بطبعها تحتوي منازل عشوائية كثيرة وليس بها ‏تنظيم، كما لا يسمح للفلاح بالبناء على الأرض الزراعية فلماذا لا يتم ‏السماح ببناء منازل ذات إرتفاعات عالية.‏



وتابع نائب المصريين الأحرار:"أن تسهيل تراخيص المباني يحل أزمة ‏البحث عن سكن آخر ويسمح للفلاحين بالعمل في مناطق زراعتهم والسكن ‏داخل القرية".‏

