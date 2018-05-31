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برلماني: مناقشة مشروع ارتفاعات المباني الإثنين والثلاثاء المقبلين

الخميس 31/مايو/2018 - 12:44 م
برلماني: مناقشة مشروع ارتفاعات المباني الإثنين والثلاثاء المقبلين
نعمان فتحي
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إسلام شعراوي
 
قال النائب نعمان فتحي نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة البدارى ‏وساحل سليم بأسيوط، إن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب ‏سيتم مناقشته يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بالجلسة العامة بالبرلمان. ‏

وأضاف فتحي، أن القرى بطبعها تحتوي منازل عشوائية كثيرة وليس بها ‏تنظيم، كما لا يسمح للفلاح بالبناء على الأرض الزراعية فلماذا لا يتم ‏السماح ببناء منازل ذات إرتفاعات عالية.‏

وتابع نائب المصريين الأحرار:"أن تسهيل تراخيص المباني يحل أزمة ‏البحث عن سكن آخر ويسمح للفلاحين بالعمل في مناطق زراعتهم والسكن ‏داخل القرية".‏
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