برلماني: مناقشة مشروع ارتفاعات المباني الإثنين والثلاثاء المقبلين
الخميس 31/مايو/2018 - 12:44 م
إسلام شعراوي
قال النائب نعمان فتحي نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة البدارى وساحل سليم بأسيوط، إن مشروع القانون الذي تقدم به إلى مجلس النواب سيتم مناقشته يومي الإثنين والثلاثاء القادمين بالجلسة العامة بالبرلمان.
وأضاف فتحي، أن القرى بطبعها تحتوي منازل عشوائية كثيرة وليس بها تنظيم، كما لا يسمح للفلاح بالبناء على الأرض الزراعية فلماذا لا يتم السماح ببناء منازل ذات إرتفاعات عالية.
وتابع نائب المصريين الأحرار:"أن تسهيل تراخيص المباني يحل أزمة البحث عن سكن آخر ويسمح للفلاحين بالعمل في مناطق زراعتهم والسكن داخل القرية".
وأضاف فتحي، أن القرى بطبعها تحتوي منازل عشوائية كثيرة وليس بها تنظيم، كما لا يسمح للفلاح بالبناء على الأرض الزراعية فلماذا لا يتم السماح ببناء منازل ذات إرتفاعات عالية.
وتابع نائب المصريين الأحرار:"أن تسهيل تراخيص المباني يحل أزمة البحث عن سكن آخر ويسمح للفلاحين بالعمل في مناطق زراعتهم والسكن داخل القرية".
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