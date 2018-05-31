برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك في رمضان
الخميس 31/مايو/2018 - 12:43 م
إسلام شعراوي
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك المصرية بشهر رمضان المعظم.
وأشار فؤاد فى طلب الإحاطة، إلى أن المتعاملين مع العديد من جهات الجمارك المصرية خاصة المصدرين يعانون من عدم تواجد الموظفين والعاملين بالجمارك، وتواجدهم فى العمل مدة لا تتجاوز الساعتين فقط يوميًا، مضيفًا إلى أن ذلك سوف يسبب أزمة فى سير العمل وعملية التصدير والتجارة الخارجية بشكل يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المصرى، ويصدر أزمة وواقع غير لائق أمام المستثمر مما يؤثر على عملية الاستثمار.
وطالب فؤاد بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشار فؤاد فى طلب الإحاطة، إلى أن المتعاملين مع العديد من جهات الجمارك المصرية خاصة المصدرين يعانون من عدم تواجد الموظفين والعاملين بالجمارك، وتواجدهم فى العمل مدة لا تتجاوز الساعتين فقط يوميًا، مضيفًا إلى أن ذلك سوف يسبب أزمة فى سير العمل وعملية التصدير والتجارة الخارجية بشكل يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المصرى، ويصدر أزمة وواقع غير لائق أمام المستثمر مما يؤثر على عملية الاستثمار.
وطالب فؤاد بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.