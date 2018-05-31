ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك في ‏رمضان

الخميس 31/مايو/2018 - 12:43 م
برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك في ‏رمضان
النائب محمد فؤاد
طباعة
إسلام شعراوي
 
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة ‏إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف ‏إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ‏بشأن أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك المصرية بشهر رمضان المعظم.‏

وأشار فؤاد فى طلب الإحاطة، إلى أن المتعاملين مع العديد من جهات ‏الجمارك المصرية خاصة المصدرين يعانون من عدم تواجد الموظفين ‏والعاملين بالجمارك، وتواجدهم فى العمل مدة لا تتجاوز الساعتين فقط يوميًا، ‏مضيفًا إلى أن ذلك سوف يسبب أزمة فى سير العمل وعملية التصدير ‏والتجارة الخارجية بشكل يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المصرى، ويصدر ‏أزمة وواقع غير لائق أمام المستثمر مما يؤثر على عملية الاستثمار.‏

وطالب فؤاد بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة.‏
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 12:50:01 PM