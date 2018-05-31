برلماني يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك في ‏رمضان

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة ‏إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف ‏إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، ‏بشأن أزمة مواعيد العمل داخل الجمارك المصرية بشهر رمضان المعظم.‏



وأشار فؤاد فى طلب الإحاطة، إلى أن المتعاملين مع العديد من جهات ‏الجمارك المصرية خاصة المصدرين يعانون من عدم تواجد الموظفين ‏والعاملين بالجمارك، وتواجدهم فى العمل مدة لا تتجاوز الساعتين فقط يوميًا، ‏مضيفًا إلى أن ذلك سوف يسبب أزمة فى سير العمل وعملية التصدير ‏والتجارة الخارجية بشكل يؤثر على الاقتصاد والاستثمار المصرى، ويصدر ‏أزمة وواقع غير لائق أمام المستثمر مما يؤثر على عملية الاستثمار.‏



وطالب فؤاد بتحويل طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات ‏اللازمة.‏

