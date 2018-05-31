زعيم كوريا الشمالية: نثمن عاليا نهج بوتين الهادف لمواجهة الهيمنة الأمريكية

ثمن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استقباله وزير الخارجية الروسي عاليا نهج القيادة الروسية وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين الهادف لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

وجدد كيم نيته تطوير وتوسيع التعاون مع روسيا، وقال: "نلتقي معكم للمرة الأولى، لكن هذا اللقاء سيخدم مواصلة التعاون وتعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع روسيا، وتعميق التعاون الوثيق بين البلدين".

بدوره وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة موسكو.وقال أثناء اللقاء اليوم الخميس: "ندعوكم لزيارة روسيا، سنكون سعداء جدا".

وأكد الوزير الروسي جاهزية موسكو لمساعدة كوريا الشمالية في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين.

وأضاف: "نحن ورئيسنا نقيم تقييما إيجابيا للغاية البيان الذي وقعتم عليه مع رئيس كوريا الجنوبية. ونستعد للمساعدة في تنفيذه، لا سيما أنه يذكر مشاريع في مجال بناء سكك الحديد التي سيتم تنفيذها في المستقبل بمشاركة روسيا". وشدد على أن روسيا تهتم بإحلال السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا كلها.

ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس بزيارة عمل إلى بيونغ يانغ هي الأولى له منذ عام 2009.