ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

زعيم كوريا الشمالية: نثمن عاليا نهج بوتين الهادف لمواجهة الهيمنة الأمريكية

الخميس 31/مايو/2018 - 12:41 م
زعيم كوريا الشمالية: نثمن عاليا نهج بوتين الهادف لمواجهة الهيمنة الأمريكية
زعيم كوريا الشمالية ولافروف
طباعة
وكالات
 

ثمن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال استقباله وزير الخارجية الروسي عاليا نهج القيادة الروسية وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين الهادف لمواجهة الهيمنة الأمريكية.

 

وجدد كيم نيته تطوير وتوسيع التعاون مع روسيا، وقال: "نلتقي معكم للمرة الأولى، لكن هذا اللقاء سيخدم مواصلة التعاون وتعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع روسيا، وتعميق التعاون الوثيق بين البلدين".

 

بدوره وجه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف دعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة موسكو.وقال أثناء اللقاء اليوم الخميس: "ندعوكم لزيارة روسيا، سنكون سعداء جدا".

 

وأكد الوزير الروسي جاهزية موسكو لمساعدة كوريا الشمالية في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الكوريتين.

 

وأضاف: "نحن ورئيسنا نقيم تقييما إيجابيا للغاية البيان الذي وقعتم عليه مع رئيس كوريا الجنوبية. ونستعد للمساعدة في تنفيذه، لا سيما أنه يذكر مشاريع في مجال بناء سكك الحديد التي سيتم تنفيذها في المستقبل بمشاركة روسيا". وشدد على أن روسيا تهتم بإحلال السلام والاستقرار والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا كلها.

 

ويقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس بزيارة عمل إلى بيونغ يانغ هي الأولى له منذ عام 2009.

 

 

المزيد عن: نهج بوتين الهادف لافروف زعيم كوريا الشمالية الهيمنة الامريكية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 12:50:01 PM