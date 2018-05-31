برلماني: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى
الخميس 31/مايو/2018 - 12:41 م
إسلام شعراوي
قال النائب عماد سعد، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت وستظل هى المساند لقطاع غزة وللفلسطينيين بشكل عام، وأنها حريصة على مواصلة دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية، وتم ترجمة هذا الأمر فى شكل دعم سياسى يظهر جليا فى كل المحافل الدولية، حيث تدافع مصر عن القضية الفلسطينية بكل قوة وتعتبرها قضيتها الأولى.
وأضاف سعد، أن المساعدات الطبية أو الغذائية التى تقدمها الدولة المصرية لاخواننا الفلسطينيين تأتى فى إطار كسر الحصار الذى يفرضه اليهود على قطاع غزة، كما ان فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية ايضا يصب فى نفس الإطار، مؤكدا على أن هناك ثوابت تاريخية فى العلاقة بين البلدين، فعلى مر التاريخ تدافع مصر على القضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر فى مقدمة الدول العربية التى ساعدت ولا تزال تساعد الفلسطينيين بكل قوة، وان هناك تفهما كاملا من القيادة السياسية المصرية لمعاناة الشعب الفلسطينى، مشيدا بتصريحات المتحدث الرسمى باسم لجان المقاومة الفلسطينية، التى قال خلالها إن مصر قدمت ولا زالت تقدم الدعم والمساندة لقطاع غزة، وتفتح معبر رفح وتدخل المساعدات، فى ظل الحصار المحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
وأضاف سعد، أن المساعدات الطبية أو الغذائية التى تقدمها الدولة المصرية لاخواننا الفلسطينيين تأتى فى إطار كسر الحصار الذى يفرضه اليهود على قطاع غزة، كما ان فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية ايضا يصب فى نفس الإطار، مؤكدا على أن هناك ثوابت تاريخية فى العلاقة بين البلدين، فعلى مر التاريخ تدافع مصر على القضية الفلسطينية.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر فى مقدمة الدول العربية التى ساعدت ولا تزال تساعد الفلسطينيين بكل قوة، وان هناك تفهما كاملا من القيادة السياسية المصرية لمعاناة الشعب الفلسطينى، مشيدا بتصريحات المتحدث الرسمى باسم لجان المقاومة الفلسطينية، التى قال خلالها إن مصر قدمت ولا زالت تقدم الدعم والمساندة لقطاع غزة، وتفتح معبر رفح وتدخل المساعدات، فى ظل الحصار المحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلى.
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