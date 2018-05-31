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برلماني: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى

الخميس 31/مايو/2018 - 12:41 م
برلماني: مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها الأولى
النائب عماد سعد
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إسلام شعراوي
 
قال النائب عماد سعد، عضو مجلس النواب، إن مصر كانت وستظل هى ‏المساند لقطاع غزة وللفلسطينيين بشكل عام، وأنها حريصة على مواصلة ‏دعمها وتأييدها للقضية الفلسطينية، وتم ترجمة هذا الأمر فى شكل دعم ‏سياسى يظهر جليا فى كل المحافل الدولية، حيث تدافع مصر عن القضية ‏الفلسطينية بكل قوة وتعتبرها قضيتها الأولى.‏

وأضاف سعد، أن المساعدات الطبية أو الغذائية التى تقدمها الدولة المصرية ‏لاخواننا الفلسطينيين تأتى فى إطار كسر الحصار الذى يفرضه اليهود على ‏قطاع غزة، كما ان فتح معبر رفح أمام الحالات الإنسانية ايضا يصب فى ‏نفس الإطار، مؤكدا على أن هناك ثوابت تاريخية فى العلاقة بين البلدين، ‏فعلى مر التاريخ تدافع مصر على القضية الفلسطينية.‏

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر فى مقدمة الدول العربية التى ‏ساعدت ولا تزال تساعد الفلسطينيين بكل قوة، وان هناك تفهما كاملا من ‏القيادة السياسية المصرية لمعاناة الشعب الفلسطينى، مشيدا بتصريحات ‏المتحدث الرسمى باسم لجان المقاومة الفلسطينية، التى قال خلالها إن مصر ‏قدمت ولا زالت تقدم الدعم والمساندة لقطاع غزة، وتفتح معبر رفح وتدخل ‏المساعدات، فى ظل الحصار المحكم من قبل الاحتلال الإسرائيلى.‏
المزيد عن: مصر برلماني النائب عماد سعد القضية الفلسطينية البرلمان
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