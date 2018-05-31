انهيار منزل بالدرب الأحمر و11 أسرة مهددة بالتشرد

التقطت كاميرا "الفجر"، مشهد لعدد من الأسر التي تفترش عطفة عبد اللطيف المتفرعة من إحدى حارات ميدان سوق السلاح بحي الدرب الأحمر.





وقال علاء، أحد سكان العقار المنهار، إن المنزل سقطت إحدى جدرانه بالدور الثاني فجر السبت الماضي، وتحديدًا الساعة 2 صباحًا، وتسبب انهياره في تضرر المنزل بأكمله وتصدعه، وتضرر المنزل المجاور له.





وأضاف، أن المنزل به 11 أسرة، ومكون من ثلاثة طوابق، ويتعامل سكانه بنظام الإيجار القديم، والمنزل يحمل رقم 10 بعطفة عبد اللطيف المتفرعة من ميدان سوق السلاح بحي الدرب الأحمر.





ووجه سكان العقار الاتهام للمالك بأنه المتسبب في سقوطه، حيث قالوا إن المالك قام بفتح المياه بالطابق الثاني من العقار متعمدًا لفترات طويلة، وأدى تسربها لتصدع الجدران حتى انهار إحداها.





ومن ناحيته، أوضح أحد السكان، لكاميرا "الفجر"، أن المنزل منهار منذ السبت الماضي، وقد تمت معاينة من الحي، ووعد أحد مسؤوليه السكان بحل المشكلة خلال أيام، وتوفير مسكن بديل لهم، إلا أنه مر ما يقرب من أسبوع ولا حياة لمن تنادي.





ونوه سكان العقار المنهار، من خلال موقع الفجر استغاثة لكافة الجهات المعنية، بسرعة توفير أماكن بديلة لهم حيث أنهم يبيتون في الشارع منذ السبت الماضي ولا مأوى لهم سوى المنزل المنهار، وأصبح مأواهم الآن الأرصفة، وهو وضع وصفوه بأنه غير آدمي حيث يوجد بينهم مرضى لا يتحملوا العراء، كما أن رجال وشباب هذه الأسر لم يعد في إمكانهم الذهاب لأعمالهم.