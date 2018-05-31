حنان شومان: "السهام المارقة" يعالج موضوعا مهما للغاية





استكملت الصحفية حنان شومان والناقدة ماجدة خير الله، عضوتا لجنة تحكيم برنامج "كأس إينرجي للدراما" الذي يذاع على راديو "إينرجي" ويقدمه محمد طارق أضا، تقييم المسلسلات لمساعدة الجمهور على التصويت للمسلسل الأفضل، في البرنامج الذي يقسم المسلسلات إلى 8 مجموعات للتصفية بينهم وتتويج أحدهم بالكأس.





وقالت "شومان" إن مسلسل "السهام المارقة" يعالج موضوعا مهما للغاية، وهو أول مسلسل يدور في أرض الخلافة كما تزعم "داعش"، مشددة على أن المكساج والإضاءة سيئين للغاية "ومكنتش أتمنى إنه يتهرس في رمضان"، لافتة إلى النوستالجيا في "ليالي أوجيني" تدفع المشاهدين للمتابعة والاهتمام بالعمل.





وأوضحت "شومان" أن بدايات مسلسل "رسايل" جيدة لكن مشكلة الدراما أن البدايات عادت تكون قوية، وقد صنفت المسلسل على أنه "جيد"، أما ماجدة خير الله فقيمت المسلسل "مقبول"، متابعة "عندهم فكرة شيقة كان ممكن يتعمل منها حاجة أقيم بكتير جدا، هما بيتعاملوا مع الفكرة الجديدة بدراما تقليدية، كل الناس حست في الحلقة الأولى إن في حادثة هتحصل".





وتابعت "شومان" أن مسلسل "لعنة كارما" بدأ بشكل جيد أيضا، وهو يتناول موضوعا جديدا وهو النصب وتركيبة مجموعة من النصابين وهو شيء جديد على الدراما المصرية، إلا أن البطل أمام هيفاء وهبي أداءه سيئ، واتفقت "خير الله" معها فيما يتعلق بأداء بطل المسلسل.





وأردفت "خير الله" أن مسلسل "أرض النفاق" جيد جدا ويعيد هنيدي لحالة من أفضل حالاته، ويُعالج موضوعا جيدا حتى لو شاهدناه في فيلم لأن المسلسل يعطي فرصة أكبر للتنويع على الأخلاق المختلفة، بينما أكدت حنان شومان أن المسلسل ممتاز وأنه من الجيد التفكير في إعادة إنتاج الرواية لأنها تصلح لكل زمان، مشيرة إلى أن "هنيدي" عاد قويا بعد سلسلة من الإخفاقات السينمائية، وهو عمل يدفع إلى الضحك والتفكير في تقلب الشخصيات.