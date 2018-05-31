تركي آل الشيخ: محمد صلاح سيلحق بمباراة مصر وأوروجواي

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية عن لحاق محمد صلاح نجم منتخب مصر بمباراة أوروجواي في كأس العالم 2018.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك: "الحمدلله نتيجة الـMRI الثانية لنجمنا العربي الكبيرة محمد صلاح تبين أنها كدمة وسيلحق على مباراة الأوروجواي بإذن الله.. شد حيلك يا صلاح".

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بالمونديال مع أوروجواي وروسيا والسعودية.

وحرص نادي ليفربول الإنجليزي على إصدار بيان رسمي عن إصابة محمد صلاح نجم الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي عن إصابة صلاح: "طبقاً للتأكيدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم.. فإن محمد صلاح سيشارك مع المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى تنطلق فى روسيا بعد أسبوعين، على أمل ألا تتجاوز فترة الإصابة عن 3 أسابيع".

وأضاف بيان ليفربول: "كانت هناك مخاوف من عدم مشاركة محمد صلاح فى المونديال، حال عدم تعافيه من الإصابة فى الوقت المناسب، قبل أن يؤكد الاتحاد المصري مشاركة اللاعب فى بطولة كأس العالم، فى ظل إمكانية تعافيه من الإصابة خلال 3 أسابيع بحد أقصى".