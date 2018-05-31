ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

إقبال على 10 لجان في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات العمالية بالدقهلية

الخميس 31/مايو/2018 - 12:33 م
إقبال على 10 لجان في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات العمالية بالدقهلية
طباعة
سالى رضوان
 
يشارك المئات من العاملين بالبريد والنيابات والمحاكم والشركات للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية من النقابات العمالية فى محافظة الدقهلية، لانتخاب الرئيس و10 معه لتكوين المجلس ممن يمثلهم من المرشحين.

تتم الانتخابات تحت إشراف لجنة برئاسة المستشار أحمد الجوهرى، وعضوية كل من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة، والسيد السنجابى وكيل المديرية، ويشرف على كل لجنة انتخابية رئيس واثنان من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن جانبه صرح احمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية بأن الانتخابات تعقد في 10 لجان من اهمهم السماد وغزل سندوب وغزل ميت غمر والنيابات والمحاكم والبريد سكر الدقهلية ببلقاس. شركة كوكاكولا، والمصرية للاتصالات، التامين الصحي.

واجرى القللي جولة تفقدية لمتابعة سير المارثون الانتخابى مؤكدا ان العملية تسير فى هدوء واقبال كبير.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلنت أمس الأربعاء، فوز 15 لجنة بالتزكية، وهى "بناء وأخشاب بلقاس والزيوت والصابون ببلقاس، وبناء وأخشاب المنصورة وإسعاف الدقهلية، وبناء وأخشاب شربين والعاملون بالتنمية البشرية، وبناء وأخشاب أجا والعاملين بالعلوم الصحية ومضارب دمياط وبلقاس، وبناء وأخشاب منية النصر وزيوت وصابون ميت غمر، وبناء وأخشاب ميت غمر ومضارب الدقهلية ومطاحن شرق الدلتا بالدقهلية والعاملون بالخدمات الصحية"، فيما تم استبعاد لجنتين، وهم بناء وأخشاب المنزلة، وبناء وأخشاب بنى عبيد.
إقبال على 10 لجان في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات العمالية بالدقهلية
إقبال على 10 لجان في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات العمالية بالدقهلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 12:50:01 PM