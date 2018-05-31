إقبال على 10 لجان في انتخابات المرحلة الثانية للنقابات العمالية بالدقهلية

يشارك المئات من العاملين بالبريد والنيابات والمحاكم والشركات للمشاركة فى انتخابات المرحلة الثانية من النقابات العمالية فى محافظة الدقهلية، لانتخاب الرئيس و10 معه لتكوين المجلس ممن يمثلهم من المرشحين.



تتم الانتخابات تحت إشراف لجنة برئاسة المستشار أحمد الجوهرى، وعضوية كل من أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة، والسيد السنجابى وكيل المديرية، ويشرف على كل لجنة انتخابية رئيس واثنان من أعضاء الجمعية العمومية.



ومن جانبه صرح احمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية بأن الانتخابات تعقد في 10 لجان من اهمهم السماد وغزل سندوب وغزل ميت غمر والنيابات والمحاكم والبريد سكر الدقهلية ببلقاس. شركة كوكاكولا، والمصرية للاتصالات، التامين الصحي.



واجرى القللي جولة تفقدية لمتابعة سير المارثون الانتخابى مؤكدا ان العملية تسير فى هدوء واقبال كبير.



يذكر أن اللجنة المشرفة على الانتخابات، أعلنت أمس الأربعاء، فوز 15 لجنة بالتزكية، وهى "بناء وأخشاب بلقاس والزيوت والصابون ببلقاس، وبناء وأخشاب المنصورة وإسعاف الدقهلية، وبناء وأخشاب شربين والعاملون بالتنمية البشرية، وبناء وأخشاب أجا والعاملين بالعلوم الصحية ومضارب دمياط وبلقاس، وبناء وأخشاب منية النصر وزيوت وصابون ميت غمر، وبناء وأخشاب ميت غمر ومضارب الدقهلية ومطاحن شرق الدلتا بالدقهلية والعاملون بالخدمات الصحية"، فيما تم استبعاد لجنتين، وهم بناء وأخشاب المنزلة، وبناء وأخشاب بنى عبيد.