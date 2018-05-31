طريقة عمل الكنافة بجبنة موزاريلا فريكو

المقادير





لتحضير الشيرة:

2 كوب سكر

1 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة فانيليا



طريقة التحضير

• لتحضير القطر، قومي بوضع الماء والسكر في وعاء على نار عالية حتى الغليان

• اضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركي المزيج يغلي مرة اخرى على نار متوسطة الحرارة لمدة 7 دقائق. ضعي القطر جانبا حتى تبرد

• لتحضير الكنافة، قومي بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ثم اضيفي اليها السكر واخلطي جيدا

• اذيبي الزبدة على النار واضيفي اليها الزيت ثم اخلطيها مع الكنافة

• يمكن اضافة القليل من ملون الطعام البرتقالي لتوحيد لون الكنافة

• قومي بتقطيع جبنة الموزاريلا لشرائح رفيعة او ابشريها

• ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي فيها نصف كمية الكنافة ثم جبنة الموزاريلا

• اضيفي المكسرات حسب الرغبة ثم القليل من السكر على سطح الموزاريلا

• اضيفي الجزء الثاني من الكنافة وسويها ثم اضغطي عليه برفق حتى تتماسك

• ادهني وجه الكنافة بالزبدة وضعيها في الرف الاوسط للفرن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة نصف ساعة حتى يحمر لونها

• اطفئي النار من الاسفل واشعلي الشواية على اقل درجة واتركي الكنافة حتى تاخذ اللون الذهبي

• اخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد قليل ثم صبي القطر فوقها وزينيها بالمكسرات وقدميها فورا.



½ كيلوجرام كنافة1 كوب زبدة او سمنة½ كوب زيت¼ كوب سكر بودرة¼ كيلوجرام جبنة موزاريلا فريكو مبشورة او مقطعة شرائح رفيعةمكسرات فول سودانى او فستق2 ملعقة قشطة او زبدة لدهن الوجه