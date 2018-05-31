طريقة عمل الكنافة بجبنة موزاريلا فريكو
الخميس 31/مايو/2018 - 12:33 م
المقادير
½ كيلوجرام كنافة
1 كوب زبدة او سمنة
½ كوب زيت
¼ كوب سكر بودرة
¼ كيلوجرام جبنة موزاريلا فريكو مبشورة او مقطعة شرائح رفيعة
مكسرات فول سودانى او فستق
2 ملعقة قشطة او زبدة لدهن الوجه
لتحضير الشيرة:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير
• لتحضير القطر، قومي بوضع الماء والسكر في وعاء على نار عالية حتى الغليان
• اضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركي المزيج يغلي مرة اخرى على نار متوسطة الحرارة لمدة 7 دقائق. ضعي القطر جانبا حتى تبرد
• لتحضير الكنافة، قومي بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ثم اضيفي اليها السكر واخلطي جيدا
• اذيبي الزبدة على النار واضيفي اليها الزيت ثم اخلطيها مع الكنافة
• يمكن اضافة القليل من ملون الطعام البرتقالي لتوحيد لون الكنافة
• قومي بتقطيع جبنة الموزاريلا لشرائح رفيعة او ابشريها
• ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي فيها نصف كمية الكنافة ثم جبنة الموزاريلا
• اضيفي المكسرات حسب الرغبة ثم القليل من السكر على سطح الموزاريلا
• اضيفي الجزء الثاني من الكنافة وسويها ثم اضغطي عليه برفق حتى تتماسك
• ادهني وجه الكنافة بالزبدة وضعيها في الرف الاوسط للفرن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة نصف ساعة حتى يحمر لونها
• اطفئي النار من الاسفل واشعلي الشواية على اقل درجة واتركي الكنافة حتى تاخذ اللون الذهبي
• اخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد قليل ثم صبي القطر فوقها وزينيها بالمكسرات وقدميها فورا.
½ كيلوجرام كنافة
1 كوب زبدة او سمنة
½ كوب زيت
¼ كوب سكر بودرة
¼ كيلوجرام جبنة موزاريلا فريكو مبشورة او مقطعة شرائح رفيعة
مكسرات فول سودانى او فستق
2 ملعقة قشطة او زبدة لدهن الوجه
لتحضير الشيرة:
2 كوب سكر
1 كوب ماء
1 ملعقة صغيرة عصير ليمون
1 ملعقة صغيرة فانيليا
طريقة التحضير
• لتحضير القطر، قومي بوضع الماء والسكر في وعاء على نار عالية حتى الغليان
• اضيفي عصير الليمون والفانيليا واتركي المزيج يغلي مرة اخرى على نار متوسطة الحرارة لمدة 7 دقائق. ضعي القطر جانبا حتى تبرد
• لتحضير الكنافة، قومي بتقطيع الكنافة الى قطع صغيرة ثم اضيفي اليها السكر واخلطي جيدا
• اذيبي الزبدة على النار واضيفي اليها الزيت ثم اخلطيها مع الكنافة
• يمكن اضافة القليل من ملون الطعام البرتقالي لتوحيد لون الكنافة
• قومي بتقطيع جبنة الموزاريلا لشرائح رفيعة او ابشريها
• ادهني صينية الفرن بالزبدة وضعي فيها نصف كمية الكنافة ثم جبنة الموزاريلا
• اضيفي المكسرات حسب الرغبة ثم القليل من السكر على سطح الموزاريلا
• اضيفي الجزء الثاني من الكنافة وسويها ثم اضغطي عليه برفق حتى تتماسك
• ادهني وجه الكنافة بالزبدة وضعيها في الرف الاوسط للفرن على درجة حرارة 180 مئوية ولمدة نصف ساعة حتى يحمر لونها
• اطفئي النار من الاسفل واشعلي الشواية على اقل درجة واتركي الكنافة حتى تاخذ اللون الذهبي
• اخرجي الكنافة من الفرن واتركيها تبرد قليل ثم صبي القطر فوقها وزينيها بالمكسرات وقدميها فورا.
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