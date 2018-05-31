مي عز الدين ضيفة "صدة ردة".. اليوم

تحل، اليوم، الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "صدة ردة" الذي يذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، وهو من تنفيذ إيناس سلامة الشواف.

وتتحدث مي عن بداياتها الفنية وكيفية التخطيط لأعمالها المقبلة، كما تتناول الفرق بين السينما والتليفزيون، بالإضافة إلى الحديث عن حياتها الشخصية والأشخاص الذين يساعدونها في اختيار أعمالها.