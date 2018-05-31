ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مي عز الدين ضيفة "صدة ردة".. اليوم

الخميس 31/مايو/2018 - 12:30 م
مي عز الدين ضيفة صدة ردة.. اليوم
مي عز الدين
طباعة
الفجر الفني
 
تحل، اليوم، الفنانة مي عز الدين ضيفة على برنامج "صدة ردة" الذي يذاع على راديو "إينرجي" يوميا من الأحد للخميس في التاسعة مساءً، وهو من تنفيذ إيناس سلامة الشواف.

وتتحدث مي عن بداياتها الفنية وكيفية التخطيط لأعمالها المقبلة، كما تتناول الفرق بين السينما والتليفزيون، بالإضافة إلى الحديث عن حياتها الشخصية والأشخاص الذين يساعدونها في اختيار أعمالها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 12:50:05 PM