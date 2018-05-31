محمد النني يتحدث عن مواجهة كولومبيا (فيديو)

أعلن محمد النني نجم أرسنال ومنتخب مصر، جاهزيته للمشاركة في المباريات مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه الإنجليزي في البريمير ليج.





وقال "النني" في تصريحات تليفزيونية: " أصبحت جاهزا للمشاركة مع المنتخب بعد التعافي من الإصابة التي تعرضت لها مؤخرا".





وأضاف: " محمد صلاح من أهم اللاعبين في المنتخب وأتمنى أن يعود سريعا للملاعب للمشاركة مع الفراعنة في كأس العالم.





وأكمل: " جميع اللاعبين يشعرون بالمسئولية والكل جاهز لتمثيل المنتخب في المونديال ويشعرون بأهمية الحدث".





وتابع: "سعيد بمعسكر الإعداد الحالي في إيطاليا والجهاز الفني والإداري يبذلون قصارى الجهد في الاستعداد للمونديال".





واختتم: " مباراة كولومبيا ستكون تجربة قوية قبل المونديال وسنستفاد منها جيدا ".