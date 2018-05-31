"وزير العمل" يكشف في جنيف جهود السعودية لتمكين المرأة

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور على الغفيص، أن المرأة السعودية عنصر مهم من عناصر قوة المجتمع، وأن المملكة ستستمر في تمكينها للمرأة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعنا واقتصادنا.

وقال في كلمته في مؤتمر العمل الدولي بجنيف، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق برنامجي "قُرة ووصول" لدعم المرأة العاملة، وبرنامج دعم "العمل الحر" لتوسيع الفرص لزيادة دخلها، وبرنامجي "العمل الجزئي والعمل عن بعد" لتمكينها من تحقيق التوازن بين العمل والأسرة، وتمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من دخول سوق العمل.

وأضاف، أن برنامج التحول الوطني 2020 احتوى على 36 هدفًا استراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة واستقلالها واعتمادها على ذاتها، وزيادة مساهمتها في سوق العمل إلى 30% في عام 2030 مما سيسهم في زيادة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وتابع، أن المملكة اتخذت التدابير للحد من الظواهر والسلوكيات السلبية على بيئة العمل مثل العنف والتحرش؛ حيث أقرت هذا الأسبوع نظام مكافحة التحرش، كما أعلنت الوزارة اللائحة التنفيذية لنظام العمل، التي وضعت آليات للتعامل مع الحالات، والإبلاغ والتحقق وتحديد العقوبات.

وأوضح أن جهود المملكة لم تقتصر على دعم المرأة لدخول سوق العمل فقط، بل جاءت بعض المبادرات لتمكينها من المناصب القيادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في تلك المناصب، وتعزيز القيادات النسائية وتمكينهن من المشاركة في اتخاذ القرار.