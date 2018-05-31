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ليفربول يصدر بيانا رسميا عن إصابة محمد صلاح ويرمي الكرة في ملعب الجبلاية

الخميس 31/مايو/2018 - 12:24 م
ليفربول يصدر بيانا رسميا عن إصابة محمد صلاح ويرمي الكرة في ملعب الجبلاية
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بياناً رسمياً عن إصابة محمد صلاح نجم الفريق أمام ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 
وقال ليفربول عبر موقعه الرسمي عن إصابة صلاح: "طبقاً للتأكيدات الواردة من الاتحاد المصري لكرة القدم.. فإن محمد صلاح سيشارك مع المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى تنطلق فى روسيا بعد أسبوعين، على أمل ألا تتجاوز فترة الإصابة عن 3 أسابيع".


وأضاف بيان ليفربول: "كانت هناك مخاوف من عدم مشاركة محمد صلاح فى المونديال، حال عدم تعافيه من الإصابة فى الوقت المناسب، قبل أن يؤكد الاتحاد المصري مشاركة اللاعب فى بطولة كأس العالم، فى ظل إمكانية تعافيه من الإصابة خلال 3 أسابيع بحد أقصى".


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