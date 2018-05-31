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سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)

الخميس 31/مايو/2018 - 12:22 م
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
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إسلام أمين
 
بدأت اليوم الخميس، المرحلة الثانية، لإنتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية والمديريات والشركات بمحافظة البحيرة.

وتجري انتخابات اللجان النقابية العمالية في اللجان النقابية للعاملين بالصناعات الغذائية، الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، الكيماويات، الاتصالات، الصحافة والطباعة الإعلام، الخدمات الصحية، صناعات البناء والأخشاب، الغزل والنسيج، النقل البحري، النقل الجوي، المناجم والمحاجر، البريد، النيابات والمحاكم.

وقالت منى زين العابدين، مقررة اللجنة النقابية بمديرية القوي العاملة بمحافظة البحيرة، إن انتخابات اللجان العمالية "المرحلة الثانية"، والتى تجرى فى 21 لجنة منهم 9 لجان حسمت بالتزكية، مشيرة إلى أن عدد المرشحين على مقعد الرئيس 42 مرشحًا بينما يتنافس على مقاعد الأعضاء 376 مرشحًا بإجمالي 418 مرشحا.

ومن ناحيته، أكد السيد الخطيب، وكيل وزارة القوى العاملة بالبحيرة، الإشراف الكامل على جميع اللجان من خلال العاملين بمديرية القوى العاملة من ذوى الخبرة والكفاءة بالإضافة إلى الإشراف القضائى برئاسة المستشار عبد الرؤوف الخويسكي رئيس اللجنة الانتخابية بالمرحلة الثانية.
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
سير انتخابات اللجان النقابية للعاملين بالمصالح الحكومية في البحيرة (صور)
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