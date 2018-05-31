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رمضان صبحي يصدم الأهلي

الخميس 31/مايو/2018 - 11:13 ص
رمضان صبحي يصدم الأهلي
رمضان صبحي
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الفجر الرياضي
 

جدد رمضان صبحي نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي رفضه لفكرة العودة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

ونقل رمضان صبحي لمسئولي الأهلي رغبته في الاستمرار بإنجلترا لتلقيه أحد العروض القوية في الدوري الإنجليزي بعد هبوط فريقه للدرجة الأولى.

 

وتمسك رمضان صبحي بفكرة الاستمرار في الاحتراف الخارجي لسنوات مقبلة لرغبته في تقديم نفسه بين نجوم العالم.

 

وسعى النادي الأهلي بكل قوته لاستعادة رمضان صبحي بعد رحيل عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي وهو ما باء بالفشل.

 

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