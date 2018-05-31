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القابضة للصناعات الكيماوية تعتزم بيع 4% من حصتها في الشرقية للدخان

الخميس 31/مايو/2018 - 11:14 ص
القابضة للصناعات الكيماوية تعتزم بيع 4% من حصتها في الشرقية للدخان
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نيفين سمير
 
 قالت شركة الشرقية - ايسترن كومباني ، بأن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أبلغتها بأنها بصدد بيع 4% من حصتها.

يأتي ذلك في إطار برنامج الحكومة لطرح حصة من أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف توسيع قاعدة الملكية، وتوفير تمويل للتوسع في مشروعاتها وإعادة الهيكلة، وتنشيط البورصة المصرية، وجذب استثمارات جديدة، إضافة إلى تحقيق أكبر قدر من الحوكمة والشفافية في إدارة تلك الشركات.

وأوضح خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة، بأن الأولوية لاستغلال العائد من طرح حصة من أسهم الشركة الشرقية للدخان ستكون لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة للشركة القابضة.

وأشار إلى التنسيق الدائم والمستمر مع وزارة المالية والجهات ذات الصلة فيما يخص برنامج طروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة لمراعاة إتباع الإجراءات والقواعد الواجبة في هذا الشأن بهدف إنجاح البرنامج.
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