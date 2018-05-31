تفاصيل لقاء دونالد ترامب وكيم كارداشيان بالبيت الأبيض

أجرت نجمة تلفزيون الواقع الاميركية كيم كارداشيان، التي تشنّ حملة للإفراج عن امرأة ستينية مسجونة مدى الحياة، محادثات في واشنطن مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب تناولت إصلاح نظام السجون.





وارتدت كارداشيان بزة سوداء وانتعلت حذاء أصفر بكعب عالٍ عند وصولها الى البيت الابيض بعد ظهر الاربعاء 30 مايو الجاري على ما أفاد مصوّر وكالة "فرانس برس".





وغرّد الرئيس الاميركي عبر حسابه على "تويتر": "لقاء رائع مع كيم كارداشيان اليوم تحدثنا فيه عن إصلاح نظام السجون والإدانات"، مرفقاً رسالته بصورة تظهره مع بسمة عريضة الى جانب كيم كادراشيان في المكتب البيضوي.





وذكرت وسائل اعلام عدة ان كارداشيان أجرت محادثات أيضًا مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الاميركي ومستشاره الذي يقود جهود البيت الابيض التي لا تزال متعثرة، لاصلاح نظام السجون.





ودعت كارداشيان الى الإفراج عن أليس ماري جونس وهي امرأة ستينية مسجونة منذ أكثر من عشرين عامًا بجنحة مرتبطة بالمخدرات لم يتخللها اي عنف.





وكانت إدارة الرئيس السابق باراك اوباما جعلت من تعديل القوانين الصارمة المتعلقة بالاحكام القضائية، أولوية الا انها لم تتمكن من الحصول على تأييد الكونغرس، الامر الذي ادى الى موجة من مراسيم العفو الرئاسية. أما ترامب فيعتمد نهجاً أكثر صرامة في هذا الاطار.