ممثل مصر في الآلية الإفريقية: لدينا اهتمام كبير بقضايا المرأة

قال السفير خالد عمارة ، مساعد وزير الخارجية وممثل مصر في الآليه الأفريقية لمراجعة النظراء، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمرأة وقضايا المرأة وتمكينها وكذلك الإتحاد الأفريقي الذي يولي إهتمام بالمرأة وقضاياها.



