ممثل مصر في الآلية الإفريقية: لدينا اهتمام كبير بقضايا المرأة
الخميس 31/مايو/2018 - 11:10 ص
يحيى حلمي
قال السفير خالد عمارة ، مساعد وزير الخارجية وممثل مصر في الآليه الأفريقية لمراجعة النظراء، إن مصر تولي اهتماما كبيرا بالمرأة وقضايا المرأة وتمكينها وكذلك الإتحاد الأفريقي الذي يولي إهتمام بالمرأة وقضاياها.
وأوضح في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء عقب توقيع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اتفاقية تعاون مع الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء أن الآلية تضم 37 دولة منهم 21 دولة استكملت الالية والتي تتضمن 4 مجالات المجال الأول الديمقراطية والحوكمة السياسية والمجال الثاني الحوكمة الاقتصادية والمجال الثالث الحوكمة الإجتماعية والمجال الرابع حوكمة الشركات.
المزيد عن: ممثل مصر قضايا المرأة الآلية الإفريقية