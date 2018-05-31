وزير النقل يضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بمحافظة سوهاج

وضع اليوم الدكتور هشام عرفات، وضع حجر الأساس لإنشاء أول ميناء نهري بمحافظة سوهاج (ميناء سوهاج النهري)، وذلك بحضور الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج والدكتور عبد العظيم محمد علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل النهري ويأتي ذلك في إطار تفعيل منظومة النقل النهري وما يتطلبه هذا التفعيل من إنشاء الموانئ النهرية وخاصة في صعيد مصر.





صرح وزير النقل أن ميناء سوهاج النهري يدخل ضمن مخطط وزارة النقل لإنشاء موانئ نهرية بكل محافظات الصعيد قنا وسوهاج وأسيوط لتشجيع نقل المشحونات من خلال نهر النيل من الصعيد إلي شمال الوادي والعكس مشيرا الى إن إنشاء الموانئ النهرية سيؤدي إلي إنخفاض تكلفة النقل نظراً لإنخفاض الإستهلاك من الوقود بالإضافة إلي تخفيف التكدس علي الطرق وخفض مستويات التلوث الهوائي كما سيؤدي إنشاء الميناء إلي خلق فرص عمالة لمحافظة سوهاج وتواجد العديد من الصناعات التي تخدم الميناء مضيفا أنه سيتم طرح المشروع من خلال المستثمرين وان الميناء النهرى بسوهاج يتكامل مع المخطط العام لنشر المراكز (العقد) اللوجستية التى تسهل شبكات وسلاسل الامداد وخاصة التى تهدف لتنمية صعيد مصر.





وأضاف وزير النقل أن الميناء يبلغ إجمالي مساحته 15 فدان وبمواجهة 250 م علي نهر النيل وبعمق 250 م وتبلغ طاقته التخزينية 255 ألف طن وطاقة التداول السنوية تبلغ 6.6 مليون طن ويقع علي محاور مرورية وطرق هامة واهمها طريق سوهاج سفاجا كما ان الميناء تقع بالقرب من محطة سكة حديد المنشاة بمحافظة سوهاج.



