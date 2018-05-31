إقبال كثيف من العاملين بمؤسسة الأهرام على اللجان الانتخابية العمالية "صور"

شهدت لجان الانتخابات النقابية العمالية في مؤسسة اﻷهرام، اليوم، إقبالا كثيفا من جانب الناخبين منذ بدء عملية التصويت، حيث اصطفوا امام لجان الانتخاب للإدلاء باصواتهم لاختيار ممثلهم من رؤوساء مجلس إدارة واعضاء.





واحتشد عمال وإداريين وصحفيين، أمام اللجان الـ8، للإدلاء بأصواتهم.





وبدأت الانتخابات العمالية في المرحلة الثانية لها، اليوم الخميس، بعد توقف دام 12 عاما، لتشكل المنظمات النقابية العمالية في الدورة النقابية 2018-2022 ، مسارًا جديدًا نحو الديمقراطية لاختيار العمال ممثليهم داخل التنظيم النقابى، مما يحقق الاستقرار داخل الأوساط العمالية النقابية.