وزير خارجية نيجيريا الأسبق: مصر من أهم الدول في الآلية الإفريقية

قال إبراهيم جمباري وزير خارجية نيجيريا الأسبق وعضو لجنة الآلية الإفريقية، إن الآلية تعمل في أربع مجالات هي: الديمقراطية، الحوكمة السياسية والاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشركات، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء التي من بينها مصر تقوم بعمل تقيم دائم لعملية المراجعة، وأن مصر في مرحلة قريبه أعلنت عن خطتها ٢٠٣٠.





وأشار جمباري خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية بين مصر والآلية الأفريقية بمقر مجلس الوزراء، بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة المصرية.





وأضاف جمباري أن الآلية الإفريقية تضم في عضويتها ٣٧ دولة، لافتا إلى أن الفائدة الأساسية من هذه الآلية بأنها تبعث رسالة للعالم بان الدول الإفريقية تستطيع أن تمضي في مجالات الإصلاح وخاصة المجال الاقتصادي.





وقال جمباري إن الآلية تقوم بمراجعة آليات الحوكمة ومصر تقدم نموذج كأهم دول داخل الاتحاد الإفريقي تعمل وفق هذه الاتفاقية.



