للحامل.. تعرفي على فوائد بذور الشمر المذهلة



1- يحتوي الشمر على مواد تعمل على تنظيم نسبة الكولسترول السيئة في الدم وبذلك فهو يحمي جسم المرأة الحامل من التعرض لمشاكل القلب.



2- يزيد الشمر من إنتاج الحليب في صدر المرأة الحامل لأن المرأة في فترة الحمل تكون في فترة تكون الحليب كما ينصح بشربه بعد الولادة لأنه يزيد من كمية الحليب بشكل كبير.



3- يحتوي الشمر على كمية كبيرة من الفيتامينات التي تحتاج إليها المرأة الحامل ومنها فيتامين سي.



4- الشمر يعمل على تقليل مشاكل الجهاز الهضمي وبالتالي يمنع من حدوث الإمساك لدى المرأة الحامل لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف ونسبة قليلة من السعرات الحرارية.



5- يحتوي الشمر على مواد مضادة للأكسدة مما يعمل على تقوية الجهاز المناعي لدى المرأة الحامل مما يعمل على حماية جسم المرأة والجنين في نفس الوقت من التعرض للأمراض الخطيرة.



6- يساعد الشمر في نمو الجهاز العصبي للطفل، كما أنه يحمي الجنين من التشوهات الخلقية لما يحتويه من مادة الفولات التي تضمن عدم التشوهات للأجنة.



7- يسهل الشمر عملية الولادة بالنسبة للحامل، كما أنه يقلل من نسبة الدم والنزيف الذي تتعرض له الأم أثناء الولادة ولكن يجب الانتباه من عدم الإفراط في تناوله حتى لا يتسبب ذلك بضرر للأم أو الجنين.



8- الشمر يعيد توازن حجم السوائل في جسم المرأة الحامل ويمنع من احتباس السوائل نظرًا لغناه بمعدن البوتاسيوم الذي يعمل على حماية المرأة من التعرض لضغط الدم المرتفع.



9- يساعد مشروب الشمر في علاج المشكلات التي تتعرض لها المرأة الحامل، مثل الغثيان والحرقة وضيق النفس الذي ينتج عن زيادة حجم الجنين.



10-يعزز الرغبة الجنسية لدى المرأة بشكل عام، لأنه يحتوي على مركبات كيميائية تزيد من الدافع الجنسي وتحفز من هرمون الأستروجين الأنثوي مما يعمل على ارتفاع معدل الخصوبة لدى المرأة وسرعة الحمل.



ملاحظة بشأن الإفراط في تناول الشمر للمرأة الحامل:

أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الشمر بكثرة في فترة الحمل قد يؤدي إلى الولادة المبكرة، كما أنه قد يتسبب في حدوث هبوط في الدورة الدموية وزيادة الشعور بالغثيان، لذلك ينصح الأطباء بالاعتدال في شرب مشروب بذور الشمر بما لا يزيد عن كوب واحد فقط في اليوم.



فوائد الشمر الأخرى:



1- يعتبر الشمر علاج ناجح لأي مشاكل قد تصيب الجهاز التنفسي مثل السعال والاحتقان والتهاب الشعب الهوائية وغيرها من مشاكل الجهاز التنفسي.



2- يعمل الشمر على طرد البلغم من الرئتين والحلق لذلك يمكن استخدامه كبديل للكثير من الأدوية الطاردة للبلغم.



3- يستخدم الشمر في علاج المغص لدى الأطفال وخاصة الأطفال حديثي الولادة.



4- ينظم الدورة الشهرية لدى المرأة كما أنه يمنع من الآم الطمث.



5- يحتوي الشمر على عنصر الحديد الذي يعمل على منع الإصابة بالأنيميا وفقر الدم.



6- يحتوي الشمر على عنصر الماغنسيوم وفيتامين ج الذي يعمل على حماية النظر كما أنه يحمي الإنسان من ضعف النظر عند التقدم في العمر.



الشمر نبات له رأس أبيض وأوراق خضراء وله العديد من الأسماء مثل الشومر أو الحبة الحلوة أو الرازيانج، وأول ما زرع الشمر كان في أوربا وحول البحر الأبيض المتوسط وهو الآن متوفر في جميع أنحاء العالم، يستخدم الشمر كمشروب نظرًا لمذاقه الطيب الذي يحبه الكثير من الناس كما يضاف في كثير من الأطباق مثل أطباق الأسماك وبعض المأكولات الأخرى.ومن فوائد بذور الشمر للحامل: