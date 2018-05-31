"مؤسسة النقد" تحذر من طريقة جديدة لتحايل شركات الفوركس

جددت مؤسسة النقد السعودي "ساما" تحذيراتها، من شركات الفوركس المشبوهة والتي تُوقِّع المواطنين في شباكها بوسائل مبتكرة.

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم الخميس، أن شركات الفوركس المشبوهة تستخدم قصصًا مختلقة في إعلاناتها؛ لكي توقع ضحاياها في شباكها.

وانتشرت مؤخرًا الكثير من الإعلانات التي تسرد قصصًا غير واقعية وبأسماء سعودية، من عوائل وقبائل من داخل المجتمع السعودي، عبر وسائل التواصل والإعلام، ومن خلال تلك القصة تسرب معلومات تمدح في شركات الفوركس.