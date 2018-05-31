ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مؤسسة النقد" تحذر من طريقة جديدة لتحايل شركات الفوركس

الخميس 31/مايو/2018 - 11:04 ص
مؤسسة النقد تحذر من طريقة جديدة لتحايل شركات الفوركس
مؤسسة النقد
طباعة
الفجر السعودي
 

جددت مؤسسة النقد السعودي "ساما" تحذيراتها، من شركات الفوركس المشبوهة والتي تُوقِّع المواطنين في شباكها بوسائل مبتكرة.

 

وأوضحت في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل تويتر، اليوم الخميس، أن شركات الفوركس المشبوهة تستخدم قصصًا مختلقة في إعلاناتها؛ لكي توقع ضحاياها في شباكها.

 

وانتشرت مؤخرًا الكثير من الإعلانات التي تسرد قصصًا غير واقعية وبأسماء سعودية، من عوائل وقبائل من داخل المجتمع السعودي، عبر وسائل التواصل والإعلام، ومن خلال تلك القصة تسرب معلومات تمدح في شركات الفوركس.

المزيد عن: مؤسسة النقد طريقة جديدة تحايل شركات الفوركس
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 11:20:04 AM