غرق شاب صغير بالمنوفية واختفاء جثته في المياه

أخطرت إدارة شرطة النجدة بالمنوفية، مركز شرطة الشهداء، بغرق شخص بترعة الباجورية أمام عملية الشرب بقرية سرسنا، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الغرق، وتبين أن الغريق هو (ع.ع.س.ا - سن 16) طالب ومقيم بذات الناحية، ولم تتمكن القوات من استخراج الجثة لضيق الوقت.



وبسؤال والده "سن 56 مدرس"، قرر أنه أثناء قيام نجله بالاستحمام بالترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار، ونفى الشبهة الجنائية، وجارى تمشيط المسطح المائى اليوم بمعرفة قوات الانقاذ.



هذا وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم 2864 إدارى مركز الشهداء لسنة 2018م، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.