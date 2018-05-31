أحمد هارون يُرزق بطفلته الأولى
الخميس 31/مايو/2018 - 11:02 ص
الفجر الفني
أعلن الفنان أحمد هارون، أنه رزق بطفلته الأولى وأطلق عليها اسم "بروج".
هارون كشف عن الخبر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة ليد الطفلة بعد الولادة وعلق عليها بـ:"الحمد لله".
وانهالت التعليقات من قبل متابعي هارون عبر حسابه الخاص حيث تمنوا للطفلة عمراً مديداً وان تعيش بسعادة وتوفيق.
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