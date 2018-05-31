أحمد هارون يُرزق بطفلته الأولى

أعلن الفنان ​أحمد هارون،​ أنه رزق بطفلته الأولى وأطلق عليها اسم "بروج".





هارون كشف عن الخبر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة ليد الطفلة بعد الولادة وعلق عليها بـ:"الحمد لله".





وانهالت التعليقات من قبل متابعي هارون عبر حسابه الخاص حيث تمنوا للطفلة عمراً مديداً وان تعيش بسعادة وتوفيق.