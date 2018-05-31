ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد هارون يُرزق بطفلته الأولى

الخميس 31/مايو/2018 - 11:02 ص
أحمد هارون يُرزق بطفلته الأولى
أحمد هارون
طباعة
الفجر الفني
 

أعلن الفنان ​أحمد هارون،​ أنه رزق بطفلته الأولى وأطلق عليها اسم "بروج".


هارون كشف عن الخبر عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشر صورة ليد الطفلة بعد الولادة وعلق عليها بـ:"الحمد لله".


وانهالت التعليقات من قبل متابعي هارون عبر حسابه الخاص حيث تمنوا للطفلة عمراً مديداً وان تعيش بسعادة وتوفيق.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
رومانيا - أساسي
x
16:00
تشيلي - أساسي
لوكسمبرج - أساسي
x
20:00
السنغال - أساسي
المغرب - أساسي
x
20:00
أوكرانيا - أساسي
سلوفاكيا - أساسي
x
20:45
هولندا - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/31/2018 11:21:01 AM