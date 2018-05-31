وزارة النقل تغلق 7 مكاتب لنقل الحجاج والمعتمرين بتبوك

أغلق فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك، 7 مكاتب نقل حجاج ومعتمرين؛ لعدم حصولها على الرخص اللازمة لممارسة النشاط، وذلك ضمن الجولات الميدانية والدورية على مكاتب الحج والعمرة، لمتابعة مدى التزامها بأنظمة ولوائح النقل.

وأوضح مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة تبوك، المهندس مطلق الأسمر الشراري، أنّ هذه الجولات أسفرت أيضًا عن تحرير مخالفات مالية تقدر بـ 125 ألف ريال لعدد عدد كبير من تلك المكاتب غير الملتزمة بالشروط والأنظمة، وكذلك ضبط حافلات نقل معتمرين تعمل بطريقة غير نظامية ومن دون تصاريح داخل المدينة، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتهاون في ضبط المخالفات وفق النظام وإيقاع العقوبات على المخالفين.

ونوه الشراري بأن وزارة النقل تتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمة معرفة المكاتب والشركات المرخصة عبر الخارطة، وهي في متناول الجميع وبإمكانهم الاستفادة من هذه الخدمة بكل يسر وسهولة، خصوصًا بهذه الفترة التي تشهد إقبالًا كبيرًا للراغبين بالعمرة.