دراسة: الحرارة المرتفعة تؤثر علي أداء طفلك في الامتحانات

حذرت دراسة في جامعة هارفارد وجامعات أمريكية أخرى من التأثير السلبي للطقس الحار على أداء الطلبة في الامتحانات.



ويقول الباحثون إن هناك "علاقة قوية" بين ارتفاع درجات الحرارة وتدني أداء الطلبة في المدارس. وبين تحليل نتائج 10 ملايين طالب في المدارس الثانوية الأمريكية خلال 13 عاما أن الطقس له تأثير سلبي على أداء الطلبة.



وتنصح الدراسة بتوسيع استعمال مكيفات الهواء في المدارس للتخفيف من تأثير الحرارة.



ويشتكي الطلبة الذين يشاركون في الامتحانات صيفا كثيرا من الحرارة، ويقولون إنها كانت عائقا لهم. وتعد هذه الدراسة، التي أشرف عليها أكاديميون من هارفارد وجامعة كاليفورينا وجامعة جيورجيا، أول دليل على أن ارتفاع درجة الحرارة يقابله هبوط أداء الطلبة في الامتحانات.



وفحص الباحثون أداء الطلبة في مختلف الامتحانات عبر السنوات من 2001 إلى 2004 في الظروف المناخية المختلفة بالولايات المتحدة.



وخلصت الدراسة، التي نشرها مكتب الدراسات الاقتصادية الأمريكية، إلى أن الطلبة يسجلون نتائج سيئة في الظروف المناخية الحارة، وتكون نتائجهم أحسن إذا كان الطقس لطيفا. وينطبق هذا على مختلف أنواع المناخ، سواء في الولايات الباردة شمالا أو تلك الأكثر حرارة جنوبا.



ولاحظ الباحثون أن كل ارتفاع في درجة الحرارة بقيمة 0.55 درجة مئوية يقابله هبوط في الاستيعاب بنسبة 1 في المئة.



ويبدأ التأثير السلبي، حسب الدراسة، كلما ارتفعت الحرارة فوق 21 درجة مئوية. ويتسارع عندما تتجاوز 32 درجة مئوية. ويزداد تأثير الحرارة أكثر على الاستيعاب إذا بلغت 38 درجة مئوية.

