حماس تشيد بموقفي روسيا والكويت في مجلس الأمن

أشادت حركة "حماس" بموقفي الكويت وروسيا في مواجهة الانحياز الأمريكي لإسرائيل، من خلال إفشال قرار تقدمت به واشنطن إلى مجلس الأمن، لإدانة إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

وثمنت "حماس" في بيان، اليوم الخميس، موقف الكويت في إفشال إصدار مشروع القرار، الذي تقدمت به الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن.

وقالت الحركة إن "حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه المكفول دوليا، والذي تحاول فيه إدارة ترمب التغطية على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة".

كما أشادت "بموقف روسيا وسائر المواقف الدولية التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني في مواجهة الانحياز الأمريكي والعدوان الإسرائيلي الظالم".

وطالبت الحركة في بيانها كل المؤسسات الدولية ومجلس الأمن ببذل مزيد من الجهود لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه واتخاذ القرارات الرادعة بحقه، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

وقد رفض مجلس الأمن الدولي تبني مشروع بيان تقدمت به الولايات المتحدة لإدانة الهجمات الصاروخية على إسرائيل من قطاع غزة بسبب معارضة روسيا والكويت.