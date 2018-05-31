أسهم أوروبا ترتفع صباحا مع سعي إيطاليا لحل الأزمة السياسية

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا عند الفتح يوم الخميس في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الأزمة السياسية الإيطالية في سبيلها للحل بشكل نهائي، وفي ظل تأثر شركات صناعة السيارات الألمانية سلبا جراء مخاوف جديدة من حرب تجارية.









وارتفعت بورصة ميلانو عند الفتح لكن التوتر بشأن المفاوضات الجارية كان واضحا مع تسجيل المؤشر الإيطالي تقلبات قوية، إذ انخفض 0.4 بالمئة قبل أن يرتفع 0.3 بالمئة بدعم من تعافي أسهم الشركات المالية.





وواصل مؤشر قطاع البنوك الإيطالي المكاسب التي حققها يوم الأربعاء ليرتفع واحدا بالمئة. وانخفض المؤشر ما يزيد عن خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.





وبحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة لكن المؤشر داكس الألماني انخفض 0.2 بالمئة في الوقت الذي خسرت فيه أسهم فولكسفاجن ودايملر 1.3 بالمئة و0.9 بالمئة على الترتيب بعد تقرير قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد منع السيارات الألمانية الفارهة من دخول السوق الأمريكية