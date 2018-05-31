حسين زين يٌهنىء الإعلاميين بعيدهم

وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لكافه الإعلاميين فى عيدهم الرابع والثمانين متمنياً لهم مزيداً من النجاح والتقدم هذا اليوم الذى انطلقت فيه عبارة «هنا القاهرة» لأول مرة عبر اثير الاذاعة عام 1934، لتعلن بذلك ميلاد الإذاعة المصرية الرسمية.





ومنذ انطلقها وهى تشكل وعى المصريين وتغذى وجدانهم، فكانت ديوانًا لأفراحهم وأحزانهم، وفنونهم حيث حملت الإذاعة كل أنواع البرامج من فنية ودينية وثقافية، لتصل للجميع فى مدن وقرى مصر .



وأكد حسين زين أن على عاتق أبناء الوطنية للإعلام مسئولية كبيرة لتقديم نموزجاً إعلامياً تنموياً توعوياً يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلي من قيم مجتمعنا ، نقدم إعلاماً يتمتع بحرية الرأي والتعبير ولكن بمسئولية كاملة ،إعلاماً يواجه التطرف والعنف ويُصحح المفاهيم المغلوطة .إعلاماً يٍُساند جهود التنمية والاستقرار فى مصرنا الغالية .



ويتطلب ذلك تكاتف أبناء الهيئة الوطنية للإعلام لبذل المزيد من الجهد لتطوير العمل الإعلامي بما يحقق الاستمرارية فى تحقيق تلك الإهداف .