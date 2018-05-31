الصليب الأحمر: هناك أكثر من 4000 مصاب في حالة حرجة في غزة

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هناك أكثر من 4000 مصاب في حالة حرجة بقطاع غزة.

وقالت اللجنة، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشيرة إلى أنها تسعى لإنشاء مؤسسات طبية في غزة.



