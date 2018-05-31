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الصليب الأحمر: هناك أكثر من 4000 مصاب في حالة حرجة في غزة

الخميس 31/مايو/2018 - 10:57 ص
الصليب الأحمر: هناك أكثر من 4000 مصاب في حالة حرجة في غزة
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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أسماء العزب
 

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن هناك أكثر من 4000 مصاب في حالة حرجة بقطاع غزة.

 

وقالت اللجنة، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية، إن القطاع الصحي في غزة على وشك الانهيار، مشيرة إلى أنها تسعى لإنشاء مؤسسات طبية في غزة.


ووقعت مواجهات عديدة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلية، في الفة والخليل، وعلى طول السياج الأمني مع قطاع غزة، ووقعت إصابات وحالات اختناق نتيجة إطلاق النيران من القوات الإسرائيلية.


المزيد عن: قطاع غزة فلسطين اللجنة الدولية للصليب الأحمر القطاع الصحي اطلاق النيران
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