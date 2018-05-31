برهان بسيس: حركة النهضة قسمت الأحزاب والمنظمات وطعنت حزب نداء تونس

حذر المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس في حوار نشرته وكالة الأناضول التركية ، من تمسك رئيس الحكومة بمنصبه، مضيفا أن حركة النهضة قسمت الأحزاب والمنظمات وطعنت حزب نداء تونس بتمسكها بيوسف الشاهد.





وإعتبر بسيس أن كل الإحتمالات واردة على ضوء ما ستشهده الأزمة السياسية من تطورات، بما في ذلك ما يتردد من تفكير نداء تونس في سحب وزرائه من حكومة الشاهد، والتوجه إلى البرلمان لإصدار «لائحة لوم» ضد الحكومة.



