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برهان بسيس: حركة النهضة قسمت الأحزاب والمنظمات وطعنت حزب نداء تونس

الخميس 31/مايو/2018 - 09:43 ص
برهان بسيس: حركة النهضة قسمت الأحزاب والمنظمات وطعنت حزب نداء تونس
برهان بسيس
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محمد وليد الجموسي
 
حذر المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس برهان بسيس في حوار نشرته وكالة الأناضول التركية ، من تمسك رئيس الحكومة بمنصبه، مضيفا أن حركة النهضة قسمت الأحزاب والمنظمات وطعنت حزب نداء تونس بتمسكها بيوسف الشاهد.

وإعتبر بسيس أن كل الإحتمالات واردة على ضوء ما ستشهده الأزمة السياسية من تطورات، بما في ذلك ما يتردد من تفكير نداء تونس في سحب وزرائه من حكومة الشاهد، والتوجه إلى البرلمان لإصدار «لائحة لوم» ضد الحكومة.

ونفى بسيس أن يكون الشاهد مرشح نداء تونس لإنتخابات 2019، موضحا أن التوافق بين الحزبين الحاكمين سينهار و أن الإتحاد العام التونسي للشغل يهدد بالنزول إلى الشارع، على حد قوله.
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