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"القاضي" عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس

الخميس 31/مايو/2018 - 09:43 ص
القاضي عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس
عميد طب أسنان ورئيس جامعة قناة السويس
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هشام إسماعيل
 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور عبادي محمد عادل القاضي، عميدًا لكلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس.

واستقبل الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة، "القاضي"، وسلمه القرار الجمهوري، مقدمًا له أسمى الأمنيات بدوام الترقي.

جدير بالذكر أن كلية طب الأسنان قد شهدت الفترة الماضية العديد من الإنجازات بدعم ورعاية الدكتور ممدوح غراب، وتوجت هذه الإنجازات بحصول الكلية على شهادة الاعتماد والجودة من الهيئة القومية لضمان الاعتماد وجودة التعليم.

إضافة إلى الطفرة الطبية الكبيرة في مجال طب وجراحة الأسنان، وإضافة المنشآت الحديثة التي تساهم في نهضة المهنة وخدمة المرضى من مواطني الإسماعيلية وإضافة خريج من الكلية مسلح بكل ما هو جديد في هذا المجال.
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