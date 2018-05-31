مايا دياب تعلن عن مسابقة جديدة

تستعد النجمة اللبنانية مايا دياب لطرح عملها المصوّر الجديد “بعدو” خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن انتهت من تصويره مؤخراً في العاصمة اللبنانية بيروت.





وكتبت مايا، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كليب بعدو صار جاهز للمونتاج وضروري اشكر كل الناس اللي تعبوا معي والفانز اللي اجوا ويللي ما قدروا يجوا محبتكن بتعنيلي وبتحمّسني وبعد كم يوم من الْيَوْمَ رح أعلن عن مسابقة خاصة بالكليب جديدة من نوعها وجوائز ها حلوة ..خليكن متابعين كل يوم بيوم".







