زفيريف يستلهم مسيرة فيدرر ببطولات الجائزة الكبرى

يتطلع الألماني ألكسندر زفيريف للوصول لأبعد رحلة ممكنة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) لذلك يحصل اللاعب على الإلهام من المراحل الأولى في مسيرة روجيه فيدرر.





وتمكن زفيريف، المصنف الثالث على العالم، من عبور مباراة صعبة أمام الصربي دوسان لايوفيتش بالفوز 2 / 6 و7 / 5 و4 / 6 و6 / 1 و6 / 2 والوصول للدور الثالث في بطولة رولان جاروس.





ومازال زفيريف صغيرا في السن حيث يبلغ 21 عاما فقط، ولم يتخط بعد الدور الرابع في أحد بطولات الجائزة الكبرى (جراند سلام) أو إقصاء أي لاعب من المصنفين الخمسين الأوائل في أحد البطولات الجائزة الكبرى.





ويظل اللاعب تلميذا في اللعبة في مستوى عال، وقال إنه شعر بالفخر بعدما تلقى نصائح من النجم السويسري فيدرر في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، التي أقيمت في كانون الثاني/يناير الماضي، حيث فاز فيدرر (36 عاما) بلقبه العشرين في بطولات الجائزة الكبرى.





وقال زفيريف :"لقد ذكر لي قصة حول كيفية عدم تمكنه من الوصول للأدوار النهائية حتى بلغ 23 عاما أو شيئا من هذا القبيل".





وأضاف :"سماع هذا من أعظم لاعب على مدار التاريخ أمر مطمئن، لأنك دائما تفكر، 'إذا لم أفز بهذه البطولة، لن أتمكن من الفوز بأي بطولة'".





وتابع زفيريف :"إنه أفضل لاعب على مدار التاريخ، ولم يتمكن من بلوغ الأدوار النهائية حتى بلغ عامه الثالث والعشرين. مجرد سماع هذا، أعلم فقط أن كل شيء على مايرام. إنها ليست نهاية العالم.لذلك، أعني، للحقيقة هذا قبل وقت طويل ولعبت مباريات عظيمة منذ كانون ثان/يناير. ربما يجب أن أوجه له التحية.





ويلتقي زفيريف أمام البوسني دامر جومر في الدور الثالث من البطولة غدا الجمعة حيث يقترب أكثر من التغلب على أفضل نتيجة حققها، ويؤكد على أنه سيستمتع بكل لحظة في رولان جاروس.





وقال :" أحاول فعل كل شيء في استطاعتي للاستماع باللعب في الملاعب الكبيرة. أستمتع باللعب في هذه المعارك العظيمة كما حدث اليوم. طالما تستمتع، أعتقد أن النجاح سيأتي".



