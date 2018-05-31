المنستير: منع الانتصاب الفوضوي تحت سور المدينة العتيقة

قال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير، حمادي عقير في تعليقه على تذمّر بعض المواطنين من ظاهرة الانتصاب الفوضوي تحت سور المدينة العتيقة، إنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار منشور جديد لإلغاء القرار الأول و منع الانتصاب الفوضوي.





وأضاف في مداخلة له على "الجوهرة أف أم" أنه تم منع الانتصاب في المكان المذكور، لكن عددا كبيرا من الباعة لم يمتثلوا لهذا القرار، وهو ما جعلهم يسمحون لهم بذلك بصفة استثنائية شريطة أن تكون العملية منظمة وبشكل لائق.



