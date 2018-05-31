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المنستير: منع الانتصاب الفوضوي تحت سور المدينة العتيقة

الخميس 31/مايو/2018 - 09:32 ص
المنستير: منع الانتصاب الفوضوي تحت سور المدينة العتيقة
المنستير
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محمد وليد الجموسي
 
قال رئيس النيابة الخصوصية لبلدية المنستير، حمادي عقير في تعليقه على تذمّر بعض المواطنين من ظاهرة الانتصاب الفوضوي تحت سور المدينة العتيقة، إنه سيتم خلال الساعات القليلة القادمة إصدار منشور جديد لإلغاء القرار الأول و منع الانتصاب الفوضوي.

وأضاف في مداخلة له على "الجوهرة أف أم" أنه تم منع الانتصاب في المكان المذكور، لكن عددا كبيرا من الباعة لم يمتثلوا لهذا القرار، وهو ما جعلهم يسمحون لهم بذلك بصفة استثنائية شريطة أن تكون العملية منظمة وبشكل لائق.

وأوضح أنه سيتم إصدار قرار جديد خلال الساعات القادمة لمنع باعة الملابس المستعملة من الانتصاب، وسيتم إلغاء القرار الأول لأنه لم يتم التقيّد بالشروط، مع نقل الباعة إلى فضاء آخر.
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