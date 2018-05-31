تونس تشكو من نقص كبير في مادة الحليب

أكد علي الكلابي عضو الغرفة النقابية لصناعة الحليب و مشتقاته في تصرح إذاعي أن تونس كانت تورد كل حاجياتها من الحليب على شكل مسحوق.





وأوضح الكلابي أنه وبعد إطلاق خطة وطنية في مجال انتاج الحليب محليا تمكنت تونس من تحقيق الاكتفاء الذاتي لها سنة 2000 و وصلت اليوم إلى انتاج مليار و400 لتر في السنة.





وأضاف علي الكلابي أن التونسي يستهلك 120 ل من الحليب في السنة وهذا رقم جيد للغاية مقارنة ببعض البلدان الأخرى رغم الأزمة التي يمر بها قطاع الحليب في تونس مؤخرا.



