وزارة الفلاحة: هذه الولايات هي الأكثر تأخرا في انجاز المنظومات المائية الجديدة

كشفت بيانات نشرتها وزراة الفلاحة، ان 517 مجمعا مائيا من جملة 895 مجمعا قامت باجراء المحاسبة المالية مما قد يساعد على دفع امدادات مياه الشرب في وقت قامت فيه مصالح الوزارة بازالة اكثر من 3 الاف ربط عشوائي والشروع في تنفيذ المنظومات الجديدة واصلاح اخرى قائمة وسط تفاوت واضح على مستوى الولايات في تحقيق ركائز هذه الخطة لدعم امدادات مياه الشرب هذه الصائفة.





وأشارت الوزارة ، في بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، أن ولايات بنزرت ونابل وصفاقس وسليانة لا تزال الأكثر تأخرا في ما يتعلق بانجاز المنظومات المائية الجديدة علما وانه تم الانتهاء من انجاز 4 منظومات مائيّة الى جانب 36 منظومة من اجمالي 118 مشروعا.





واوضحت ذات البيانات ان الاشغال جارية ب72 مشروعا آخر من بينها 42 مشروعا فاقت نسبة تقدم إنجازها 80 بالمائة.





وأعادت الوزارة تشغيل ثلاث منظومات مائيّة ممّا يرفع عدد المنظومات التي أعيد تشغيلها إلى 14 من جملة 49 منظومة والأشغال جارية بالنسبة لـ 8 منظومات ولاحظت وجود 14 منظومة متوقفة لرفض المنتفعين خلاص المديونية أو جدولتها موزعة على كلّ من ولايات صفاقس (4) والقيروان (4) وسيدي بوزيد (2) وقفصة (4) ووجود 10 منظومات لا يمكن إعادة تشغيلها لإرتباطها بتدعيم الموارد المائية للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه.



