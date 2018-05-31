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مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال في انهيار سقف منزل بالفيوم

الخميس 31/مايو/2018 - 09:27 ص
مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال في انهيار سقف منزل بالفيوم
إسعاف - أرشيفية
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انهار سقف خشبي لغرفة بالطابق الأخير، لمنزل قديم، بمنطقة الصيفية الجديدة، بمدينة الفيوم، مما أدى إلى مصرع سيدة، وإصابة 3 أطفال من أحفادها.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الصيفية الجديدة، بانهيار سقف خشبي لغرفة بالطابق الرابع علوي، بمنزل قديم مكون من أرضي و4 طوابق، في حارة عرضها 3 أمتار، بمنطقة عشوائية قديمة، في منطقة الصيفية بمدينة الفيوم. 

 

المزيد عن: مصرع سيدة مدير أمن الفيوم سقف خشبي الفيوم الصيفية الجديدة
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