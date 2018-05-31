وزير التجارة عمر الباهي: اتخذنا عديد الاجراءات التي تلبي مطالب المهنيين

أفاد وزير التجارة عمر الباهي، في تصريح إذاعي بأنه تم اتخاذ عدة إجراءات لدفع التصدير موضحا أن التصدير ارتفع خلال الـ4 أشهر الأولى من سنة 2018، بنسبة 32 بالمائة، وسط توقعات بارتفاع عائداته من 20 مليار دينار سنة 2017 إلى 35 مليار دينار في حدود سنة 2020.





وأشار على هامش ورشة عمل نظمتها "كونكت" لتقديم نتائج دراسة ميدانية حول "عوائق وإشكاليات التصدير بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة"، إلى أن المجلس الأعلى للتصدير، اتخذ عدة قرارات تلبي مطالب المهنيين، على مستوى النقل والديوانة والبنوك والبنك المركزي، إلى جانب السعي إلى رقمنة الإجراءات.





كما سيتم في شهر جوان القادم تدشين خط بحري بين تونس والبلدان الإفريقية، وكذلك افتتاح سفرات جديدة في تونس.



