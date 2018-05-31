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محمود حميدة يطرح بوستر "حرب كرموز"

الخميس 31/مايو/2018 - 09:21 ص
محمود حميدة يطرح بوستر حرب كرموز
محمود حميدة
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الفجر الفني
 
نشر الفنان محمود حميدة، بوستر فيلمه الجديد "حرب كرموز " والذى من المقرر طرحه فى عيد الفطر القادم.

وقام "حميدة" بنشر بوستر الفيلم على صفحته على الفيس بوك حيث ظهر حميدة برفقة أمير كرارة ومصطفى خاطر وعدد من الفنانين .

فيلم "حرب كرموز" بطولة غادة عبد الرازق، وفتحى عبد الوهاب، ومصطفى خاطر، وإيمان العاصى، وبيومى فؤاد، ومحمد على رزق، ومحمود حجازى، ومايان السيد، قصة محمد السبكى، إنتاج رنا السبكى، سيناريو وحوار وإخراج بيتر ميمى.
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