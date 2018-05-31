"الإنذار المبكر" ينبه إلى رياح وأتربة على 5 مناطق

وجه "الإنذار المبكر" التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا برياح نشطة وأتربة على 5 مناطق.

وأشار عبر موقع الهيئة الإلكتروني، اليوم الخميس، إلى نشاط في الرياح السطحية؛ ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، على مناطق الحدود الشمالية وحائل ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان.

وأضاف أن الحالة تبدأ في الحدود الشمالية وحائل الساعة الثامنة صباح اليوم وتنتهي في الساعة الثامنة مساء.

أما في مكة المكرمة فتبدأ الساعة التاسعة صباح اليوم وتنتهي الساعة الحادية عشرة مساء، وفي جازان تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي العاشرة مساء، وفي المدينة المنورة تبدأ في الثانية عشرة ظهرًا وتنتهي الثامنة مساءً.